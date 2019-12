- (Risas) Tenemos un 'group chat' entre nosotros, sí, sí… no, no (sigue riendo). Pero nos seguimos viendo. Me cruzo con ellos todo el tiempo. No pude comprometerme para la fiesta de Halloween de Taylor (Lautner) y me da lástima porque ya había arreglado un viaje a Nueva York. A Rob (Pattinson) le está yendo muy bien. Va a filmar Batman y yo estoy muy orgullosa de él. Es maravilloso. Pero a nivel grupo estamos separados desde hace tiempo. Tengo relaciones individuales con cada uno de ellos, aunque no es algo que puedas asumir que nos une a todos por igual, aunque Twilight es algo que vamos a recordar siempre. Todos nos convertimos en personas reales, muy individuales, pero todavía nos reconocemos. Y es algo que yo agradezco.