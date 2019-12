View this post on Instagram

Recordarte no es vivir en el pasado, es traerte siempre en mi presente.. Porque nadie muere cuando se le recuerda con tanto amor 👼🏻 siempre abra un espacio donde tu presencia habite dulcemente en lo más profundo de mi corazón... #AngelDante 🙏 Un ángel en los brazos otro en el corazón 👼🏻👶🏼 a #4meses de que abrió sus alas. Recordarte no significa q no te deje descansar, siempre lo voy hacer te amamos mi enano hermosa y te extrañamos muchísimo ya logré soñarte y fue mi mejor sueño te veías tan hermoso 🥰🥰🥰🙏🏾🙏🏾🙏🏾 disfruta del paraíso mi pequeño angelito. Gracias @yeyito_kellerman por tan Bella imagen 🥰🥰 @nuestrosmellizos @ferdinandoval