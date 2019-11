"Nadie en la familia real está en contacto con príncipe Harry y Megan Markle”, afirmó una fuente a la revista People. El mes pasado, el duque de 35 años y la duquesa de Sussex, de 38, hablaron sobre la lucha contra la vida real y el escrutinio público en el explosivo programa ITV Meghan and Harry: An African Journey, en el que la ax actriz reveló que no mucha gente ha preguntado si ella está “bien”.