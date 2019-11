-Yo pensé que me iban a dar el reconocimiento con los pulmones viejos, pero tuvieron fe y dijeron ‘no, El Puma va a sobrevivir y vamos a tener que darle el premio después del trasplante’. Lo recibo con humildad, con emoción, pensé que no me iba a emocionar, pero realmente me emocioné. Estoy hipersensible después de lo que me ha pasado.