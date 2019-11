En enero de este año se supo que la pareja estaba comprometida y hace unos días la propia Dulce María confirmó que sus ex compañeros de RBD no asistirían al enlace por tener una agenda de trabajo llena. De Poncho Herrera, su ex, ya había dicho hace meses que no lo invitaría al enlace. “Me preguntaron, ‘¿oye, vas a invitar a RBD a tu boda?' y yo así ‘pues sí, claro, pero no sé si a mis exnovios, no los quiero invitar’. Pero a ver, yo a Poncho lo quiero muchísimo y te digo que al final terminamos siendo amigos y sabes que es un tipazo y mi novio Paco y yo fuimos a su obra y todo, pero, ¿estás de acuerdo que no vas a invitar a tus exnovios a tu boda o sí?”, explicó a los medios.