Estooooooo... ¡¡¡Qué no sé si me he explicado bien!!!! Que no estoy pasando este brownie 💩 de colores para que vosotras sigáis sin ir al ginecólogo! Que si tenéis mucho trabajo! Que si los niños! Que si soy muy joven! Que si yo no tengo bultos! Bla, Bla Bla! A mi me ha salvado la vida. Vosotras veréis! Y chicos, el mes que viene me pongo la próstata... que lo vuestro ya es de traca! Por cierto, desde aquí pido perdón 🙏🏻 a los Agustines del planeta. Fue un nombre elegido al azar pero le tenemos cariño, ¿eh? #todasalgine #juntasmasfuertes #byebyeagustin