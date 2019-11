Walter Mercado venía arrastrando problemas de salud desde hace tiempo. En 2012 sufrió un infarto y a principios de 2019 se cayó en su casa, lo que le ocasionó una fractura en la espalda. “Fue una fractura mínima, no tuvo gran importancia, hasta pude asistir al reconocimiento que me dieron. Estoy en óptimas condiciones tomando mucha agua, y me estoy curando poquito a poco”, declaró al periódico El Nuevo Día.