View this post on Instagram

Los venezolanos estamos viviendo momentos cruciales para nuestra historia, este #23enero2019 saldremos todos a las calle, para una vez mas pedir por nuestra libertad. Durante estos años muchos jóvenes de mi tierra salieron en busca de ese futuro que les robaron los usurpadores que en este momento tienen secuestrada a Venezuela, y ahora camino por las calles de mi Buenos Aires y me consigo con cientos de estos jovenes con ganas de construir y siento alegría. He conocido a muchos en Argentina talentosos y bellas personas, como mis panas de @snowentertainmentar que están haciendo las cosas súper bien o los de @chamosenbaires . Les deseo sigan los éxitos y las ganas!!! Los quierooooo ❤️❤️❤️ #photography by @bykarlie