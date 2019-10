Entonces, la ex estrella de House of Cards se declaró inocente, y sus letrados defendieron que algunos mensajes de texto escritos en la noche de la presunta agresión habían sido eliminados. La acusación, sin embargo, invocó su derecho de la Quinta Enmienda para no testificar sobre dichos mensajes. Luego, los fiscales retiraron los cargos por la falta de cooperación del denunciante con la justicia.