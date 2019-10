Pero no es el único molesto con la revelación. De acuerdo con diario El País, la reina Isabel II también se molestó pues los duques de Sussex rompieron una regla no escrita que indica que los problemas que lleguen a existir en la familia se deben arreglan entre cuatro paredes. Aunque varios miembros del palacio quedaron sorprendidos con las declaraciones, por haber revelado detalles íntimos, algo que no acostumbra la Familia Real Británica, sus opiniones no pesaron tanto como las de la reina.