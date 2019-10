Antes de casarse con Ron, Valerie compitió en la competencia de Miss Florida en 1981 mientras representaba a Miami. Luego compitió en el concurso de belleza Miss USA más tarde ese año, pero no ganó. También fue ex asistente de vuelo e incluso ganó Miss Airlines International, un concurso de belleza para asistentes de vuelo y otros empleados de aerolíneas, en 1980, según The Miami News.