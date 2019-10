- Con mi esposa Francine (Racette), estábamos parados en la fila de un cine, en 1978, en Westwood Boulevard, en Los Angeles, para ver ‘Coming Home’ con Jon Voight y Jane Fonda. Y el hombre que estaba frente mío se dio vuelta para preguntar “¿Es usted Donald Sutherland?”. Yo le dije “Sí” y él me dijo “Se ve muy bien”. Le agradecí mientras buscaba una pluma para firmarle un autógrafo, cuando él me dio su tarjeta. Me dijo “Soy Bob (Robert H.) Solo. Estoy produciendo una película con United Artist y me gustaría que vengas a verme mañana”. Le apreté la mano a mi esposa y entramos al cine. A la mañana siguiente, fui a United Artist en los estudios MGM y Bob Solo estaba ahí, con el director Philip Kaufman. Entramos a una sala donde Philip estaba dirigiendo ‘The Invasion of the Body Snatchers’ y esa misma mañana me contrataron para ser el protagonista. Volví a casa y llevé a mi esposa a almorzar afuera. Había conseguido trabajo.