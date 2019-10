En 2015 el hermano mayor del príncipe Harry contó en una entrevista con Gary Lineker, por qué es fan de ese equipo a pesar de no ser oriundo del lugar. “Hace mucho tiempo en la escuela me interesé en el fútbol a lo grande. Estaba buscando clubes. Todos mis amigos en la escuela eran fanáticos del Manchester United o del Chelsea y no quería seguir la corriente, quería tener un equipo que fuera intermedio, que pudiera darme más momentos emocionantes”, reseñó la revista ¡Hola!.