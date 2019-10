“Pasó una situación no muy agradable de seguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad y se le acercó una persona y no quiero decir ni siquiera las palabras, pero la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella y gracias a Dios no pasó a más. Mi hija está bien, está muy nerviosa, con muchos miedos, temores", declaró el actor al programa “Hoy” de Televisa.