Pero hay actores, como Mauricio Ochmann, que ya no quieren trabajar en series que retraten las vidas de los narcotraficantes. Al respecto, Zurita confesó que respeta mucho, y le parece correcta, la decisión de su colega, pero "yo no te puedo decir si voy a dejar de hacer o no. Soy un actor, interpreto lo que me llega a la mano y lo que creo que me funciona".