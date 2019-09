"Tengo una relación de amor-odio con mi cuerpo. A veces he sentido que mi cuerpo me traicionaba cuando luchaba con mi peso y sentía que no podía comer lo que quería… Ahora me acepto mejor. Y eso no solo incluye mi peso, sino también los cambios que vienen con la edad, como la extremada delgadez que sufro ahora… Jamás pensé que alguien me diría: 'Estás demasiado flaca y no tienes buen aspecto", detalló en una entrevista.