El segundo trabajo, en 2011, "21", logró aún más éxitos para la inglesa, gracias a sencillos como Someone Like You, Rolling In The Deep y Rumour Has It. Ese álbum llegó a ser número uno en 30 países, entre ellos EEUU y el Reino Unido. Su tercer trabajo fue "25", que salió al mercado en 2015, otro gran éxito comercial y de crítica.