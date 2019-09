"Recuerdo muy bien el día en el que se iba a ir de Jones: entró al gimnasio con sus papeles de retiro de la escuela y me preguntó si podría firmarlos y le dije que por su puesto. Después le pregunté a dónde iba y ella me dijo que a Florida, cuando le pregunté por qué ella me mencionó que iba a estar en una 'pequeña película de Disney'", dijo Gray, quien recibió la noticia con incredulidad. "A veces los niños de primaria pueden llegar a exagerar", aseguró la entrenadora Gray.