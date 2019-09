Aunque Ana Torroja se ha apresurado a aclarar que no hay vuelta del grupo por incompatibilidad de agendas. A su vez, Nacho Cano, en una de las tantas entrevistas, respondió: "No lo sé. Creo que Mecano estará vigente en la medida en que no vuelva. Mecano todavía no se ha ido, se oye todos los días en la radio", lo dijo al medio 20 minutos.