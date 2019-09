—Fue un proceso largo. Empecé, primero, con la danza, a los 16, pero la actuación llegó a los 11 o 12 años: tenía una maestra que también hacía actuación, y entonces me di cuenta de que la actuación existía. Empecé a estudiar actuación en el set de Televisa, en Casa Azul, que es una escuela en México para estudiar actuación con diferentes maestros y maestras, diferentes disciplinas, distintos métodos de actuación. Y me encantó, me enamoré, y cuando me tocó elegir una carrera, elegí la actuación.