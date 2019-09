"No quiero que nuestro encuentro sea algo rápido o parecer inestable o incómoda. Me gusta pasar tiempo con ustedes, pero hoy no soy capaz dar lo mejor de mí. Desearía poder controlar estos ataques, pero como cualquier persona que sufre de esto sabe, no es posible", confesó, prometiendo que haría un gran show y asegurando que reembolsaría los pagos a quienes querían conocerla en persona.