Al principio de su carrera en YouTube, Kjellberg utilizaba chistes de violación en sus vídeos, por lo cual a muchos no les agradó, esto dio motivo a que Kjellberg publicara un mensaje en Tumblr donde escribió "Sólo quiero dejar claro que ya no estoy haciendo chistes de violación, como he mencionado antes, no estoy buscando hacer daño a nadie y pido disculpas si alguna vez lo hice".