A pesar de todos los aspectos oscuros en la vida del actor que protagonizó más de 30 de películas, no se puede olvidar que siempre destacó por tener una perfecta condición física para protagonizar cualquier papel, ya sea sensible o rudo, sin la necesidad de valerse de dobles de acción y patinar, bailar y hasta caminar con tacones de aguja para la cinta "To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar".