Menos de una semana antes del festival, los equipos de instalación advierten de que no se cumplirán los plazos. En otras palabras, hay que elegir entre terminar el escenario o instalar las barreras… "Si no tenemos un escenario, es muy molesto, y si hacemos un concierto gratis, vamos a perder millones de dólares… Qué bueno, porque no tengo millones de dólares", se ríe Joel Rosenman en la versión larga del documental Woodstock.