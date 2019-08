Junto a Hendrix eran las principales estrellas de la grilla. Y uno de los que habían conseguido mejores honorarios. La negociación había sido con Pete Townshend en persona. Pero al momento del show todavía no le habían pagado. Eso ocasionó una disputa en el backstage. Los ingleses se negaban a tocar si no les entregaban el efectivo en ese momento. La discusión se alargó y no parecía haber una solución a mano. Hasta que uno de los productores se cansó y cerró el diálogo: "Está bien. No toquen. Ahora salgo y le digo a la multitud (¡MEDIO MILLÓN DE PERSONAS!) que no quieren salir porque no les pagamos por anticipado. No hay problema". En cinco minutos el grupo estaba tocando sus canciones más conocidas y haciendo saltar a la inmensa audiencia. Cerraron el segundo día tocando principalmente canciones de Tommy, su ópera rock y algunos clásicos como My Generation. Abbie Hoffman intentó arrebatar el micrófono de Roger Daltrey y fue golpeado en la nuca por Townshend con la guitarra. Una canción después, para que no quedaran dudas, remarcó en el micrófono: "Al próximo que se meta en nuestro show lo asesino". El publico festejó con una carcajada. "No se rían: lo digo en serio", afirmó el guitarrista.