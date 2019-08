Pero se permite una aclaración, que a la hora de hablar de feminismos, mujeres, y parámetros de belleza es importante: "Antes de seguir adelante, digamos lo obvio: soy una mujer blanca cis (en referencia a la coincidencia entre su género y su genitalidad). Soy consciente del privilegio del que gozo como persona heteronormativa, y no pretendo actuar como si mi identidad no me hubiera facilitado algunas cosas".