Iger también habló del interés de la gigante por reinventar sagas de Fox, empresa que compró a principios de este año por USD 71,300,000,000, y mencionó títulos como "Cheaper by the Dozen", "Diary of Wimpy Kid"; aunque no nombró a "Home Alone", la historia del niño que pasa solo en casa la Navidad también podría formar parte de ese plan.