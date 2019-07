Fernanda Castillo también fue cuestionada sobre el asunto, pero explicó que no tiene información detallada. "Me acabo de enterar el fin de semana, pero no, pues no porque sé que además ninguna de la gente que yo conozco estaba grabando. Sé que a uno de los stunt lo conozco y siento mucho que le haya pasado eso. Pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí".