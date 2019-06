"Usa tu energía para crear no para preocuparte. Otro nuevo look. De eso se trata la vida de ser diferente, de romper con la rutina, de salirte de lo cotidiano, de hacer locuras, de disfrutar, de gozar y no sufrir, de ser muchas mujeres en la misma. Pero sobre todo de ser feliz y ser tú en tu esencia", comentó Tania.