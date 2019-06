Aunque no es seguidora de todas las tendencias, más bien trata de elegir lo que más le favorece y divertirse a la hora de crear sus looks. Lo mismo trata de hacer con las personas que participan en Cámbiame el look. La idea no es cambiar su esencia, sino descubrir quiénes son y así poder ayudarlas a ser una mejor versión de sí mismas y sobre todo a hacer que se sientan empoderadas.