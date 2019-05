"El final de Game of Thrones ha sido dramático e inesperado. Ver la evolución de Dany es realmente difícil y entiendo que la gente se lo tomara en serio. Sin embargo, la serie muestra su mejor parte cuando hace cosas que nos lastiman, como la muerte de Hodor. Quizás no haya una escena peor que en la que Jon mata a la mujer que ama para intentar salvar el reino. […] He ahí la inteligencia de Game of Thrones: nada está atado y nos vemos obligados a reflexionar sobre cuál será el destino de este gran reino después de todo lo que ha ocurrido. Nada lo resume mejor que las palabras de Tyrion a Jon cuando este se pregunta si ha hecho lo correcto: 'Pregúntame en diez años'".