Ashton Kutcher, un astuto magnate tech que sigue sin encontrar su lugar en el cine

Ashton Kutcher saltó a la fama con la comedia That '70s Show . Es posible que muy pocos sepan que en la actualidad es un hombre de negocios y bastante importante. El antiguo galán adolescente y actual esposo de Mila Kunis se ha posicionado hábilmente en Silicon Valley y hoy es todo un inversor tecnológico con gran éxito y con millones de dólares en su cuenta bancaria. Pero este suceso no lo consiguió llevar al cine: no ha estrenado una película desde 2014 y de su serie The Ranch en Netflix muy pocos hablan.