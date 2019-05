"Sentí que no podía respirar, sentí que me moría. Tiré las cámaras, me quité el chaleco antibalas y el casco y salí caminando, en medio de la guerra. La cabeza me jugó una muy mala pasada", recordó el punto de partida de Morir para contar, su último documental, que se exhibió en salas y en prestigiosos festivales (recibió el premio DOC. España, entre otros) y se estrena el viernes 17 de mayo en más de 100 países mediante la plataforma de streaming Netflix.