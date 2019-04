Jem-K ha relatado a sus seguidores que está en prisión por un robo. "Es un crumen que no me enorgullece, me da vergüenza decir que soy un convicto, solo que quede claro que no he matado, no he violado, no he hecho daño, solo que quise tener lo que no era para mí y fue un robo, estas son las consecuencias.