"Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: 'él siempre vuelve a Selena', 'Selena es mejor para él'. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona", escribió el cantante canadiense en su cuenta de Instagram.