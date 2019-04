"Fui una niña que venía de una familia italiana que tuvo éxito en Perú, mi padre era el mejor ingeniero, mi abuelo el rey de la pesca, y me pusieron en un colegio de alta sociedad donde eran todas niñas ricas. Yo me sentía absolutamente fuera de lugar. Se burlaban de mí, me jalaban el pelo, me decían cosas, me la pasaba peleándome o escondiéndome en el baño", relató sobre el bullying que sufrió.