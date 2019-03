View this post on Instagram

D Í A 5: @pinedacovalin en el Bosque de Chapultepec. . . Dirección creativa | @loyloy13_ Foto | @luismeza8 Asistente de producción | @felinefelinefeline MUAH | @jepalenci, @arielbeaute @iingru, @aylin_lozano.mua Intervención | @tanyacharua Modelos | @martina_vysna @dlepickle Agencia | @wanted_models @bang_management . . . #MBFWMX