"A mis ex novios no, o sea, bueno me refiero a que ningún ex novio y ahí (RBD) hay un ex novio mío entonces, probablemente. Tampoco él me invitó a su boda, pero pues por respeto a todo a su familia y a mí, y ningún ex novio ni ex novia estarán presentes, pero todos los demás pues claro que sí", dijo la cantante.