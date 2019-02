A su vez, mencionó que de no haber conocido a Olivia Colman (The Favourite) hubiera votado por Yalitza en la categoría de "Mejor actriz", "no porque haya tenido una gran actuación –ni siquiera hizo una actuación, solo existió en pantalla– sino porque no puedo imaginarlo, un momento más reconfortante en la historia de los premios de la Academia que si esta mujer subiera para conseguirlo".