"Yo viví una infancia profundamente bizarra, influido por todo el pop japonés, el cine mexicano de terror, la influencia del cine de productoras como la Hammer Films y Universal Pictures, de los cómics de Editorial Novaro, de revistas como Duda, Tradiciones y leyendas, Fantomas; es decir, la infancia, que todavía cargo conmigo y la misma emoción que me daba entonces una película de Godzilla o de Santo, me da ahora. Trato de no desactivar esa emoción infantil".