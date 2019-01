View this post on Instagram

Estoy muy contento y me da mucho orgullo que los amigos del @CirqueduSoleil hayan pensado en mí para realizar su nuevo show inspirado en la pasión del fútbol. ¡Espero que lo disfruten! /// I'm very happy and proud that my friends from @CirqueduSoleil thought of me for their new show that's inspired by the passion for football. I hope you enjoy it! #MessiCirque