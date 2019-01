"Anoche hicimos el ensayo y hay una canción en el espectáculo que se llama "Hurricane" y prácticamente no podía cantarla porque se trata de eso. Lo que yo recuerdo vívidamente después del huracán María es el silencio de no escuchar nada de la isla. Y la primera frase de la canción es eso, 'En el ojo del huracán hay silencio'. Me removió todo eso que viví", aseguró el famoso cuya familia reside en Puerto Rico.