La cantante, quien se encuentra promocionando su nuevo disco, Nothing Breaks Like a Heart, reveló también que aparecerá como invitada musical este sábado 15 de diciembre en Saturday Night Live, junto a Mark Ronson, productor del disco y a Sean Ono Lennon para entonar Happy Xmas (War is over), el clásico Navideño de John Lennon y Yoko Ono.