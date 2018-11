"Juan Gabriel me decía: 'Te voy a dar una frase que te quiero compartir: 'Si pudiste nacer, puedes hacer lo que quieras'. Si pudo nacer, entonces Juan Gabriel puede hacer lo que quiera, como un gran ídolo pudo haber tomado la decisión de decir 'hasta aquí, me voy a retirar, me voy a un lugar donde nadie me va a encontrar a vivir en paz', que es lo que yo creo que él quería", dijo Pepe Zavala, quien trabajó como director de orquesta en reality shows de Televisa como "Bailando por un sueño".