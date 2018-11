Acusó a Iván Aguilera, hijo del cantate, y a su esposa Simona por haberlo abandonado y les recordó: "Iván no has cumplido el trato con Alberto, lo has abandonado y usted Simona no se meta con Alberto ya, no le vamos a decir nunca en dónde está y aunque usted amenazó que lo va a encontrar, nunca lo va a encontrar".