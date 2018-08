"Al principio no hablé sobre mi historia porque elegí manejarla en privado con la persona que me hizo mal", dijo Bennett en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram el miércoles, sus primeros comentarios públicos sobre el asunto. "Mi trauma resurgió cuando ella salió como una víctima", agregó, diciendo que no había hablado públicamente hasta ahora porque estaba "avergonzado y con miedo de ser parte de la narrativa pública".