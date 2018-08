El espectáculo volvió a decepcionar cuando Jennifer López, Cardi B y DJ Khaled ganaron mejor colaboración por "Dinero", una canción que no llegó más allá del No. 80 de la lista Hot 100 de Billboard, superando el éxito de Bebe Rexha y Florida Georgia Line que barió récords, "Meant to Be", y el popular remix de Mars y Cardi B de "Finesse".