Con respecto a Reynolds dijo: "Trabajar con Burt Reynolds fue terrible. El día que llegó me hizo llorar. Dijo algo sobre no quedar en segundo lugar con respecto a una mujer. Su comportamiento era impactante. Nunca se me ocurrió que yo no fuese el igual de alguien. Me fui de la habitación llorando, llamé a mi marido y le dije: "No sé qué hacer". Él me dijo: "Solo haz el trabajo". Se convirtió en algo muy hostil porque el equipo empezó a tomar partido. Pero por mi trabajo, fui capaz de dejar la negatividad a un lado. No estoy convencida de que él lo hiciera".