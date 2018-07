Soñando con ser actor, se mudó a Hollywood, logró un trabajo como 'chico de los recados', en el departamento de dibujos animados MGM. Su tarea más importante era ordenar alfabéticamente las cartas de los fans de Tom & Jerry. Con 21 años, Nicholson debutó ante las cámaras protagonizando Cry Killer Baby (1958), película que fue un rotundo fracaso de taquilla. Pese a esto solo le ofrecieron papeles menores en filmes de bajo presupuesto, pero cuando parecía que su carrera nunca iba a despegar, llegó Easy rider: buscando mi destino (1970), lo que le valió su primera nominación al Oscar. En 1963, Nicholson inició su carrera como director con El terror, aunque no fue acreditado, cargo que volvería a ocupar en Drive, He Said (1972), Camino del sur (1978) y Two Jakes (1990).