@michelleobama & @barackobama OTRll – – #otrll #everythingislove #beychella #Coachella #greenlight #mood #OTR2 #follow #bgkc #baddiebey #beyhive #beyonce #Beyoncé #giselle #knowles #carter #queen #queenofpop #Lemonade #Formation #like4like #follow4follow #yoncedivaknowles #jayz #blueivy #follow #beyoncealwaysonbeat #likeforlike #ringthealarm @beyonce 👸🏼👑🐝

A post shared by Beyoncé 👸🏽👑🐝🍋 (@yoncedivaknowles) on Jul 28, 2018 at 8:46pm PDT